Le family office des Dassault recrute une gérante actions

Le family office de la famille Dassault vient de recruter Lucie Munoz au poste de gérante actions. L’intéressée est chargée de l’analyse des titres cotés, et de la due diligence et de la sélection de fonds dans le non-coté et les co-investissements, ainsi que de la construction de portefeuille, selon son profil LinkedIn. Elle arrive du multi-family office Alvarium, où elle était sélectionneuse de fonds depuis trois ans. Auparavant, elle a été multigérante pendant quatre ans chez Ofi AM.