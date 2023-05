Le débat sur les rétrocessions ravive les tensions entre les acteurs du marché

L’histoire se répète, mais les points de vue divergent. Jeudi 27 avril dernier, Mairead McGuiness, commissaire européenne aux Services financiers, mettait temporairement un terme aux débats sur l’interdiction des rétrocessions dans la rémunération des intermédiaires financiers européens. Jusqu’à nouvel ordre, les modèles de rémunération via des honoraires ou des commissions pourront coexister. Pendant ce temps, la commissaire irlandaise compte ouvrir des pistes de travail, qui semblent déjà diviser la place.

L’annonce a fait réagir les acteurs qui n’ont pas manqué de défendre leurs positions. A ce titre, Efama a affirmé soutenir «sans réserve» la coexistence des deux modèles de rémunération. Plus globalement, l’association européenne de la gestion d’actifs semble vouloir recentrer les débats autour de l’objectif initial et se lance sur d’autres pistes que la refonte du système de rémunération. «Il s’agit notamment de mettre davantage l’accent sur les avantages de l’investissement, d’améliorer les mesures d'évaluation de la valeur pour les fabricants et les distributeurs, de mettre en place des programmes d'éducation financière précoce et de fournir des informations harmonisées et cohérentes pour les investisseurs», a expliqué Carolina De Giorgi, conseillère en politique reglementaire à l’Efama.

Même son de cloche du côté des intermédiaires. La CNCEF - l’association professionnelle réunissant conseillers en investissements financiers (CIF), courtiers et intermédiaires en assurance (IAS) se positionne en tant que défenseur du modèle français. «Il serait préférable que nos commissaires européens prennent appui sur ce modèle vertueux français (…). Par ailleurs, si certains pays veulent faire le choix d’interdire les commissions, je ne comprends pas cette volonté d’imposer ce régime à tous les pays européens. Est-ce au nom d’une uniformité européenne qui est loin d ‘exister ou est-ce au nom d’un lobbying qui se cache et qui revient avec une curieuse insistance depuis des années sur ce sujet ?», s’est demandé Stéphane Fantuz, président de CNCEF Patrimoine. Le dirigeant défend ainsi un «modèle qui a fait ses preuves depuis des années et satisfait toute la chaîne économique», a-t-il expliqué.

Pour rappel, le débat sur le modèle de rémunération des intermédiaires a refait surface suite à une consultation lancée en 2021 dans le cadre de la révision des directives sur la distribution d’assurance (DDA) et celle qui concerne les marchés d’instruments financiers MiFiD II. Une initiative, également appelée stratégie pour les investisseurs de détail (Retail Investment Strategy ou RIS), qui a pour but de donner confiance aux consommateurs qui investissent sur les marchés des capitaux, d’améliorer les résultats et d’accroître la participation des consommateurs.

En revanche, le ton change du côté des représentants des épargnants. A l’image de Better Finance, la fédération européenne des épargnants et usagers de services financiers, qui estime que la Commission européenne a «cédé à la pression des gestionnaires d’actifs, de l’industrie des services financiers et des Etats membres». «Il est regrettable de réduire le débat autour d’une éventuelle interdiction des incitations à une fausse dichotomie entre un déficit de conseil et des conseils en investissement biaisés, coûteux et inadaptés. Il ne peut y avoir de «déficit de conseil» s’il n’y a pas de conseil impartial disponible en premier lieu», a souligné Better Finance.

Selon l’association, les épargnants se retrouvent privés de conseil indépendant et demande ainsi une plus grande cohérence entre les différentes réglementations. Elle pointe notamment du doigt la directive sur la distribution d’assurance (Insurance Distribution Directive ou IDD) qui concerne le plus souvent l’assurance vie et les produits retraites, des supports prisés par les épargnants français. En effet, Better Finance estime que la révision de la réglementation MiFID n’est pas suffisante puisque «qu’elle ne s’applique qu’à moins de 10% des ménages de l’Union», selon l’association.

La Commissaire européenne aux services financiers a désormais jusqu’au 23 mai prochain pour remettre ses recommandations au marché.