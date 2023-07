Le camp des actionnaires opposés au rachat de GAM par Liontrust gagne un nouveau soutien

La lettre ouverte du directeur général de la société de gestion britannique Liontrust, John Ions, publiée vendredi 14 juillet et pressant les actionnaires de la société de gestion d’actifs et de fortune suisse GAM d’accepter l’offre de rachat de Liontrust n’a pas convaincu le troisième plus grand actionnaire de GAM. Il rejoint ainsi Newgame et Bruellan, dont l’homme d’affaires Xavier Niel, dans le clan des opposés à l’opération. Ce nouvel allié providentiel est la société de gestion alternative newyorkaise GEM, qui détient 6,5% du capital de GAM et rejette l’offre de Liontrust. La proposition du gérant londonien valorise GAM à 82 millions de francs suisses.

Dans un style toujours aussi offensif, le camp des actionnaires réfractaires à l’acquistion de GAM par Liontrust a répondu point par point à la lettre ouverte du patron de Liontrust, dont certains arguments sont jugés «arrogants et présomptueux». Il rappelle que «l’offre de Liontrust n’est certainement pas une offre juste et n’est pas la seule proposition à fournir une solution viable pour GAM». Si John Ions écrivait dans sa lettre que les actionnaires de GAM ne seraient pas dilués, Newgame et Bruellan pensent le contraire et assurent que les actionnaires le seront massivement. Il s’agit pour eux de la déclaration «la plus trompeuse» de la lettre de John Ions.

Les actionnaires rebelles taclent le directoire de GAM qui semble selon eux recommander l’offre de Liontrust «avec un pistolet sur la tempe». Ils raillent également Liontrust à propos du prochain départ, programmé fin juillet, de deux gérants, Matthew Smith et Tom Morris, qui avaient rejoint la firme après qu’elle ait racheté le gestionnaire britannique Majedie. Leur départ annoncé a provoqué des rachats nets de 516 millions de livres sur le deuxième trimestre 2023, selon les résultats de Liontrust.

