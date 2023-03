Le bon rythme de collecte hebdomadaire des fonds actions prend fin

Toute série a une fin. Les fonds actions ont finalement décollecté 7,4 milliards de dollars (6,9 milliards d’euros) entre le 2 et le 8 février, après presqu’un mois de flux positifs ininterrompus. Les fonds monétaires ont également enregistré des flux négatifs, à hauteur de -10,1 milliards de dollars, tandis que les fonds obligataires ont reçu 7,4 milliards, selon le «Flow show», le rapport hebdomadaire des flux dans les fonds d’investissements mondiaux réalisé par BofA Global Research. L’univers des fonds actions avait notamment profité de la forte attractivité des stratégies sur les émergents. Mais les investisseurs ont finalement repris 1,3 milliard de dollars de ces fonds, une première depuis deux mois. La décollecte est principalement nourrie par les retraits enregistrés sur les fonds en actions américaines (-7,7 milliards de dollars), et plus précisément de grandes capitalisations US (-8,5 milliards). Sur ce marché, les investisseurs ont tout de même privilégié quelques styles de gestion: les petites capitalisations (+1,7 milliard), les financières (+1,2 milliard) et la tech (+1 milliard). Dans le reste du monde, les fonds d’actions européennes ont rendu 1,1 milliard, et les fonds d’actions japonaises 0,7 milliard. Sur l’obligataire, la collecte est quasi-uniquement alimentée par l’appétit pour les fonds de titres d’entreprises investment grade (+6 milliards). Un petit intérêt pour les fonds de titres d’entreprises high yield (+0,7 milliard) et émergentes (+0,6 milliard) s’est également fait remarquer. Dans les autres sous-classes d’actifs, les flux ont été inférieurs à un demi-milliard, voire proche de zéro.