L’Autorité des marchés financiers renouvèle a minima ses commissions spécialisées

Les trois commissions spécialisées de l’Autorité des marchés financiers (AMF) ont été renouvelées par décret du 21 février publié au journal officiel du 27 février. Ces commissions sont habilitées à examiner les rapports d’enquête et de contrôle établis par les services de l’AMF et, le cas échéant, à décider l’ouverture d’une procédure de sanction.

Leur composition n’a pas changé, à une exception près. L’ancien président de l’AMF devenu président de l’Autorité des normes comptables, Robert Ophèle, a été inclus dans l’une des commissions, toutes trois présidées par Marie-Anne Barbat-Layani à la tête de l’AMF depuis octobre dernier.

Ainsi, la première commission se compose de Claude Nocquet,(Cour de Cassation), Denis Beau (Banque de France), Muriel Faure (Association française de la gestion), Anne Gobert (AMF) et Charles Keller (La WE box).

La deuxième est constituée de Jean-Claude Hassan (Conseil d’Etat), Robert Ophèle (Autorité des normes comptables), Marie-Christine Caffet (Fédération bancaire française), Jacqueline Eli-Namer (ex-Oudart Gestion et AFG) et Helman le Pas de Sécheval (Veolia). Enfin, la troisième commission comprend Arnaud Oseredczuk (Cour des comptes), Patrick Suet (Fédération bancaire française), Delphine Lautier (Université Paris-Dauphine), Muriel Faure (AFG) et Sophie Langlois (Global Reporting Company).