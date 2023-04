L’AMF a agréé 29 sociétés de gestion en 2022

Le millésime 2022 des agréments de sociétés de gestion de portefeuille par l’Autorité des marchés financiers (AMF) compte une nette réduction du nombre de licences attribuées par rapport à 2021. Au 23 décembre 2022, selon les données disponibles sur la base Geco de l’AMF, un total de 29 gestionnaires d’actifs se sont vus délivrer le précieux sésame contre une quarantaine l’année précédente.

Du côté des agréments de nouvelles sociétés de gestion d’OPCVM (organismes de placements collectifs), c’est la panne sèche. Deux gestionnaires seulement ont été agréés définitivement, à savoir Quantech Solutions Partners et Maitice Gestion. L’an dernier, on en dénombrait onze, grâce notamment à un effet Brexit qui continuait de se faire sentir auprès de Français résidant à Londres et qui souhaitaient ouvrir leur boutique en France. Qantara Asset Management, qui a exposé à NewsManagers ses plans de se lancer sur la dette souveraine africaine, devra, semble-t-il, attendre 2023 pour figurer définitivement dans la base de l’AMF. La firme avait obtenu sa licence en juillet avec des conditions suspensives qu’elle lève progressivement.

Une vingtaine de gestionnaires de fonds alternatifs

L’AMF a agréé 21 sociétés de gestion de fonds alternatifs (FIA) soumis intégralement au 29 décembre 2022 contre 39 pour l’année 2021. Parmi les nouveaux venus, on recense notamment la filiale française du hedge fund américain ExodusPoint Capital Management, la plate-forme de capital-investissement OneRagtime, fondée par Stéphanie Hospital et Jean-Marie Messier, ou encore les foncières Valimmo REIM et Arkea REIM. La structure de Dominique Gaillard et Laurent Bénard, Armen, fait également partie des nouveaux licenciés ainsi que Mircap Partners, porté par des anciens de Rothschild.

Six nouveaux fonds alternatifs soumis partiellement ont également obtenu leur agrément. Cela inclut la société de capital-risque lyonnaise Angelor et le fonds d’amorçage dédié aux technologies quantiques, Quantonation Ventures, derrière lequel on retrouve Audacia et son fondateur Charles Beigbeder. Tygrow, le fonds d’investissement toulousain Occte ainsi que les sociétés de gestion immobilière Occte et Montrachet Gestion d’Actifs complètent la liste.