La société de services aux fonds Fuchs AM dévoile sa nouvelle identité

La société de services aux fonds d’investissement luxembourgeoise Fuchs Asset Management, dont la maison-mère Fuchs & Associés Finance a été liquidée mi-juillet, a dévoilé ce mardi son nouveau nom, Funds Avenue. La direction de Fuchs AM a initié un buy-out de la filiale pour poursuivre son activité et a négocié un partenariat stratégique avec Trustmoore, fournisseur de services dont l’administration de fonds. Chacun a pris 50% du capital de Funds Avenue, qui n’a plus de lien avec son ancienne maison-mère. Funds Avenue et Trustmoore évolueront néanmoins séparément même si leurs équipes seront réunies dans les mêmes bureaux.