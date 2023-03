La performance des hedge funds quasi-stable en février

Les hedge funds, qui ont traversé dans leur ensemble une année noire en 2022, ont accusé une petite baisse de régime en février selon le fournisseur de données et d’indices sur les hedge funds HFR. Après avoir augmenté de 2,2% en janvier, la performance de l’indice HFRI 500 Fund Weighted Composite a diminué de 0,38% en février. Cet indice regroupe les performances des plus gros fonds fournissant leurs données à HFR, ouverts aux investissements et offrant une liquidité trimestrielle ou mensuelle.

HFR estime que près de la moitié des hedge funds ont affiché des performances positives en février. Le cabinet de recherche constate une dispersion de performance de 10,7% sur le mois, le décile des hedge funds les plus performants ayant enregistré un gain moyen de 4,5% et celui des hedge funds les moins performants une perte moyenne de 6,2%.

«Les hedge funds et les expositions sectorielles se sont adaptés à la détérioration des conditions macroéconomiques en février, avec des gains dans les stratégies macro et event driven. Des performances mixtes ont été observées dans les sous-stratégies basées sur la valeur relative des titres obligataires et dans les hedge funds actions à faible bêta », analyse Kenneth J. Heinz, président de HFR. Il estime ainsi que comme en 2022, les hedge funds ont affiché une forte surperformance défensive par rapport aux baisses des marchés d’actions en février, grâce à des gains dans les stratégies macro quantitatives de suivi des tendances. Ce, alors que les marchés financiers ont connu un retournement brutal du sentiment de risque de janvier et que les investisseurs se sont positionnés pour une poursuite des tendances d’inflation générationnelle, de taux d’intérêt plus élevés et d’incertitude économique.

HFR a par ailleurs lancé un nouvel indice, HFRI 400 (US) Index, et ses dérivés, pondérés de différentes manières (taille, etc). Cet indice est composé de hedge funds privés ouverts aux investisseurs américains imposables, autrement dit des hedge funds dans lesquels seules les grandes fortunes américaines peuvent investir. La firme indique être engagée dans des discussions stratégiques avec un certain nombre d’institutions financières vis-à-vis de leur intérêt pour l’octroi de licences sur les indices HFRI 400 (US).

A lire aussi: