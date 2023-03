La gestion d’actifs de Vontobel décollecte 5,2MdCHF en 2022

La banque suisse Vontobel a publié ce 8 février ses résultats financiers d’une année 2022 difficile. Le résultat opérationnel a reculé de 16% à 1,3 milliard de francs suisses, et le profit net de 40% à 229,8 millions. Dans la gestion d’actifs, les encours sous gestion ont chuté de 16% en 2022, à 204,4 milliards de francs suisses. La firme continue de décollecter, avec -5,2 milliards de francs en 2022, contre -8,1 milliards en 2021. Les encours sous gestion ont néanmoins profité de l’apport de 6,2 milliards de CHF via l’acquisition de Swiss Financial Advisors auprès d’UBS. Le recul des encours en gestion de fortune est plus limité, avec -3,3% à 92,6 milliards de francs. La division a notamment profité d’une collecte nette de 5,4 milliards de CHF.