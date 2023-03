La collecte hebdomadaire des fonds se résume à portion congrue

Semaine plutôt timide sur le front de la collecte des fonds d’investissements. Entre le 9 et le 15 février, les investisseurs internationaux ont placé un petit 5,5 milliards de dollars nets dans les fonds obligataires, et 1 milliard dans les fonds monétaires, pour en reprendre 0,3 des fonds actions, selon le «Flow show», le rapport hebdomadaire des flux dans les fonds d’investissements mondiaux réalisé par BofA Global Research. La collecte dans l’univers obligataire est, comme d’habitude, menée par les fonds de titres d’entreprises investment grade, avec +5,7 milliards de dollars. Les investisseurs ont également placé leurs avoirs dans des fonds de dettes souveraines au nominal (+0,7 milliard), et les fonds de titres municipaux américains (+0,1 milliard). Toutefois, le reste de la classe d’actifs a décollecté: -2,6 milliards dollars pour les fonds de dettes d’entreprises high yield, -0,7 milliard pour les fonds de dettes émergentes, et -1 milliard pour les fonds de dettes souveraines indexées à l’inflation. Sur les actions, les fonds couvrant les Etats-Unis ont décollecté 2,2 milliards de dollars, notamment en raison de retraits sur les fonds tech et énergie (-1 milliard chacun). Les fonds d’actions japonaises ont également décollecté (-0,7 milliard), tandis que les fonds d’actions européennes ont reçu 1,5 milliard de dollars nets sur la période.