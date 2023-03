La Banque Postale AM alerte sur l’usurpation de son identité

La Banque Postale Asset Management (LBPAM) indique sur son site internet avoir été informée de tentatives de fraude avec usurpation d’identité. «Ces pratiques frauduleuses incitent des particuliers à investir dans des produits « ActionsMonde », en utilisant le nom des entités LBPAM et La Banque Postale ou de certains de leurs collaborateurs», précise le gestionnaire d’actifs de La Banque Postale.

LBPAM ajoute que différentes techniques ont été employées pour démarcher frauduleusement et récupérer les données bancaires de clients comme du phishing par e-mail ou par démarchage téléphonique. La société de gestion rappelle qu’elle ne procède à aucun démarchage bancaire et financier auprès du public. LBPAM est loin d'être la seule visée. Ces dernières semaines, des adresses email usurpant celles de Corum AM, Groupama AM ou encore Amundi ont été ajoutées à la liste noire des entités non autorisées de l’Autorité des marchés financiers.

