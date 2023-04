Julius Baer réorganise sa direction en Asie du Sud-Est

Julius Baer vient de réorganiser sa direction en Asie de Sud-Est. La banque privée suisse a promu Chin Lit Yee, jusqu’ici responsable du groupe pour cette région, en tant que directeur de l’Asie du Sud-Est. Il travaille chez Julius Baer depuis 2015. Auparavant, il a travaillé chez Credit Suisse, Deutsche Bank et JP Morgan.

Yee Kim Tan a été promu en tant que directeur de la branche singapourienne. Il continuera d’exercer son poste actuel de responsable de la Chine continentale et responsable du groupe pour cette région. Il sera chargé de la direction des opérations quotidiennes de la branche singapourienne, ainsi que des contrôles des risques et de la gouvernance. Benjamin Sim continuera son poste actuel de directeur adjoint de la branche singapourienne et directeur des opérations pour ce pays.

Chin Lit Yee et Yee Kim Tan seront rattachés à Jimmy Lee, directeur pour l’Asie-Pacifique et membre du comité exécutif.

Kevin Tay, jusqu’ici responsable des services aux family offices et de planification de fortune à Singapour, assumera les anciennes responsabilités de Chin Lit Yee en tant que responsable du groupe pour l’Asie du Sud-Est. Il travaille chez Julius Baer depuis 2006, où il gère les relations clients, et des solutions pour des family offices et de planification du patrimoine. Il a auparavant été vice-président chargé du planning fiscal et successoral chez BNP Paribas et HSBC Trustees Singapore.