Julius Baer met fin à ses relations avec ses clients en Russie

Julius Baer mettra bientôt un terme à ses relations avec sa clientèle domiciliée en Russie d’ici le 31 décembre, selon Reuters. Les activités de gestion de fortune, y compris les mandats de gestion des investissements et les contrats de carte de crédit, seront terminées d’ici fin septembre. Les gérants de fortune et les banques privées font actuellement face à un réseau de sanctions et de restrictions à la suite de l’invasion russe en Ukraine. En mars 2022, Julius Baer avait annoncé son intention de mettre fin à toute nouvelle activité avec les clients fortunés russes afin de limiter les risques.

Les autorités ont utilisé des outils de sanctions, le gel des actifs étrangers et des enquêtes pénales pour mettre la pression sur l’élite russe afin de réduire leur soutien au président Vladimir Poutine. En mars dernier, le département américain de la justice a lancé une enquête sur Crédit Suisse et UBS pour déterminer si les financiers ont aidé les oligarques russes à échapper aux sanctions, selon Bloomberg.

La Suisse a abandonné sa neutralité traditionnelle en mars 2022 en adoptant les sanctions imposées par l’Union européenne à l’encontre des entreprises et du peuple russes, ainsi qu’en gelant leurs actifs pour punir l’invasion de l’Ukraine. Le pays a gelé près de 7,5 milliards de francs suisses d’actifs financiers au 25 novembre 2022, par rapport aux 46 milliards de francs suisses de dépôts existants détenus par les ressortissants russes et les personnes domiciliées en Russie.

