Julien Brami accède à la direction générale du groupe Agrica

La succession s’opère de façon ordonnée. Depuis le 1er juillet 2023, Julien Brami assure la direction générale du groupe Agrica. Il succède à Frédéric Hérault qui va faire valoir ses droits à la retraite après avoir dirigé le groupe depuis 2017. Julien Brami a pour mission de mettre en œuvre les décisions stratégiques validées par le conseil d’administration de l’association sommitale du groupe, sous la présidence paritaire de Jérôme Volle (FNSEA) et de Bernard Pire (CFE-CGC) et de poursuivre la transformation du groupe.

Julien Brami, âgé de 49 ans, est diplômé de l’Institut de Science Financière et d’Assurances à Lyon et d’un DEA en sciences actuarielles en 1997. Il débute sa carrière la même année chez Axa en qualité́ d’actuaire avant de rejoindre CNP Assurances en 2002 où il devient responsable du pôle pilotage et projets.

En 2009, il intègre la Caisse des Dépôts et est rapidement nommé directeur adjoint du département Développement, Filiales et Participations. En 2014, il rejoint le comité exécutif d’Aviva France et deviendra le directeur général d’Aviva Vie. En 2018, il est nommé directeur général d’UFF Banque, filiale du groupe Aviva France.

Il a intégré Agrica en mars 2023 en qualité de directeur de la transformation stratégique, dans l’objectif de succéder à Frédéric Hérault au poste de directeur général du groupe actif en retraite complémentaire, épargne, prévoyance et santé des entreprises et salariés du secteur agricole.

