JP Morgan AM réorganise les équipes de gestion de deux fonds obligataires

Le gestionnaire d’actifs américain JP Morgan Asset Management a annoncé des changements dans les équipes de gestion de ses fonds US Aggregate Bond (4,6 milliards de dollars d’encours à fin mai) et US Bond (145 millions de dollars d’encours à fin mai). Andy Melchiorre et Ed Fitzpatrick ont été ajoutés à l'équipe de gestion du premier fonds et Kay Herr à celle du deuxième.

Steven Lear, responsable des stratégies d’investissements obligataires amércaines, et Diana Wagner, membre de l'équipe obligataire macro US et responsable des portefeuilles core et core plus, prendront leur retraite début 2024.