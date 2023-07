Inversis rachète le fournisseur de services de gestion discrétionnaire et conseillée de BME

Inversis, filiale de Banca March spécialisée dans la distribution de fonds et de services aux fonds et gestionnaires, acquiert le fournisseur de services de gestion discrétionnaire et conseillée Openfinance. La firme espagnole a conclu un accord, ce jeudi 6 juillet, avec l’opérateur boursier BME Group, pour la transaction, qui implique tant l’acquisition de la technologie que du savoir-faire d’Openfinance. L’entité opère entre autres juridictions en Espagne, en Andorre, au Mexique, au Costa Rica, au Panama, en Colombie et au Chili. Inversis, qui a racheté l’activité de dépositaire de fonds d’investissement du groupe luxembourgeois Banque Havilland en avril, se montre ouvert à d’autres opportunités d’acquisitions dans le secteur de la technologie pour la gestion de portefeuille et le conseil en investissement.

