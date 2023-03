Industrie : les eurodéputés s’opposent à une ouverture des vannes des aides d’Etat

Les eurodéputés s’opposeront fermement à toute tentative de flexibiliser le cadre des aides d’Etat en l’absence d’une solution européenne permettant à tous les Etats membres n’ayant pas de capacités budgétaires importantes de pouvoir financer un soutien public massif ». La phrase tirée d’un communiqué publié mercredi par le Parlement européen résume bien le principal message contenu dans les dix pages de la résolution adoptée le même jour par l’hémicycle au sujet de la réponse européenne à l’Inflation Reduction Act (IRA) des Etats-Unis.

Plus précisément, le texte constitue la position du Parlement sur le « plan pour un Pacte vert industriel » présenté le 1er février par la Commission européenne. Cette dernière initiative doit guider la riposte de l’UE face à l’IRA, l’enveloppe de 370 milliards de dollars déployée par l’administration Biden pour doper l’industrie verte américaine, dont les crédits d’impôts et les subventions, réservés aux produits « made in USA », menacent la compétitivité industrielle du Vieux Continent. Les eurodéputés appellent ainsi l’exécutif communautaire à modérer la principale proposition dudit plan : une flexibilisation certes ciblée, et temporaire - jusqu’à fin 2025 -, mais non moins conséquente des règles européennes restreignant les aides publiques aux entreprises, en faveur des secteurs ciblés par l’IRA (les voitures électriques, le photovoltaïque, l’éolien ou encore les batteries).

Lors du Conseil européen du 9 février, une large majorité d'États membres avaient envoyé le même message à la Commission, craignant qu’une telle révision aboutisse sur une fragmentation exacerbée du marché unique. La Commission, dont les règles sur les aides d’Etat sont du seul ressort, devrait rendre sa copie en mars.

A la différence du Conseil, resté flou sur le sujet, le Parlement européen se positionne sans équivoque en faveur du « Fonds de souveraineté », dont la création a été suggérée par Bruxelles pour pallier les inégales capacités budgétaires des Vingt-Sept. Les eurodéputés « soulignent les multiples avantages d’opérer à travers le budget de l’UE plutôt que par des politiques d’aides d’Etat nationales non coordonnées ». Selon le texte, le fonds devra notamment être alimenté par « davantage d’argent frais », et non pas par le recyclage de subsides issus de la politique de cohésion de l’UE. Très délicate à la table des Vingt-Sept, la question du financement devrait être tranchée cet été lors de la révision de mi-parcours du cadre budgétaire européen 2021-2027.