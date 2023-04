ICG s’implante à Copenhague

La société de gestion alternative britannique ICG vient d’ouvrir son premier bureau à Copenhague et de recruter Tor Herno en tant que managing director dans la capitale danoise. Ce dernier se concentrera sur la région nordique au sein de l’équipe marketing et relations clients pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique de la structure.

Tor Herno vient de BlackRock où il était directeur et dirigeait les levées de fonds en Europe du Nord. Il travaillait sur différentes classes d’actifs alternatives en se concentrant sur le non coté pour différents types de clients. Tor Herno a aussi passé une partie de sa carrière au sein de Credit Suisse et Deutsche Bank.

ICG est une société spécialisée dans la gestion alternative qui gère 74,5 milliards de dollars. La société est active sur quatre classes d’actifs : le private equity, la dette privée, les actifs réels et le crédit.