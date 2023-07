HSBC réaffirme sa présence sur le marché de la gestion de fortune en Inde

HSBC l’assure : cette fois, c’est pour de bon. La banque a assuré ses clients de la pérennité de sa présence sur le marché de la gestion de fortune en Inde, après l’avoir quitté en 2015, selon Bloomberg. Lors d’une réunion comprenant une centaine de clients fortunés indiens, le groupe financier a dévoilé ses projets pour le pays dans le domaine de la gestion de fortune.

La division de la banque privée ciblera les professionnels, entrepreneurs et familles dont les actifs disponibles pour investir dépassent 2 millions de dollars. Elle veut servir des clients indiens résidents et non-résidents afin de profiter de la croissance rapide de la richesse dans cette région en plein essor.

Nuno Matos, directeur mondial de la banque privée et des services bancaires aux particuliers, révèle que les actifs investis en Inde ont triplé en 2022 par rapport à l’année précédente. De plus, le groupe financier a augmenté de 9% sa clientèle indienne non-résidente. Pour répondre à cette demande croissante, HSBC prévoit d’embaucher une douzaine de banquiers privés afin de servir ces nouveaux clients, selon Bloomberg.

Le dirigeant souligne que les régions de l’Asie du Sud et du Sud-Est sont «les étoiles montantes» de la richesse mondiale. « L’Inde est essentielle pour que nous puissions jouer un rôle de premier plan dans le domaine de la richesse en Asie », a-t-il ajouté. Les activités de banque privée et de banque de détail contribuent actuellement à plus d’un tiers du bénéfice avant impôt global de HSBC. Nuno Matos estime que ces secteurs pourraient devenir encore plus déterminants alors que les banques centrales s’apprêtent à cesser d’augmenter leurs taux.

