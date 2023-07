HFR chiffre les encours des hedge funds à 3.950 milliards de dollars à fin juin

HFR, fournisseur de recherche et d’indices sur les hedge funds, constate que les encours des hedge funds ont grimpé pour le troisième trimestre consécutif durant le deuxième trimestre 2023. Ceux-ci s’élevaient à 3.950 milliards de dollars fin juin selon HFR, soit une hausse de plus de 60 milliards de dollars sur le trimestre. Le fournisseur de recherche évalue par ailleurs à 3,6 milliards de dollars la collecte nette des hedge funds au deuxième trimestre, en particulier dans les stratégies de couverture actions (equity hedge) et event-driven.