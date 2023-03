HANetf crée six portefeuilles modèles libres de droits

HANetf a annoncé ce 17 février la création de six portefeuilles modèles à base d’ETF libres de droits. Pour ce faire, le producteur de fonds indiciels cotés s’est allié à la société britannique de construction de portefeuilles Algo-Chain, spécialisée dans l’utilisation exclusive d’ETF. Les différents portefeuilles comprennent un profil équilibré, un croissance, un ‘aventurier’, un croissance ESG, un thématique, et un crypto. Ils utilisent principalement les ETF maison, mais peuvent se servir d’autres fournisseurs quand nécessaire. Ils seront ré-équilibrés chaque trimestre. La clientèle cible couvre les conseillers financiers, les gérants de fortune, les banques privées, les courtiers en direct, les robots conseillers, et les gérants de fonds.