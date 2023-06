Groupama AM nomme deux dirigeants en Europe

Groupama Asset Management vient d’annoncer la nomination d’Alessandro Malinverno en tant que responsable de la distribution pour le marché italien. La société de gestion française a également nommé Olivier Pauchaut au poste de responsable de la recherche financière et ESG.

Basé à Milan, Alessandro Malinverno sera rattaché à Arnaud Ganet, directeur commercial au niveau mondial. Au sein de ses nouvelles fonctions, il sera chargé de l’accélération du développement de la société de gestion française en Italie, à travers des offres personnalisées pour les segments distribution et wholesale.

Alessandro Malinverno arrive d’Oddo BHF AM, où il dirigeait la distribution pour les banques privées sur les marchés italiens, suisse et irlandais depuis 2017. Auparavant, il a occupé plusieurs postes de responsabilités auprès des activités de vente et de conseil pour les marchés distributions wholesale et institutionnels chez Candriam Asset Management, Banca Reale, Pioneer Investment et Crédit Agricole Indosuez AM.

Renforcement du pôle recherche financière et ESG

Groupama AM a également étoffé son pôle recherche financière et ESG, afin de renforcer la capacité de l’équipe à anticiper, intégrer et analyser des questions environnementales, sociales et sociétales, et de gouvernance dans l’analyse financière et dans toutes les classes d’actifs. En tant que responsable de la recherche financière et ESG, Olivier Pauchaut sera chargé de la direction de ce pôle, comprenant 12 collaborateurs. Il sera rattaché à Marie-Pierre Peillon, directrice du pôle recherche d’analyse économique, financière et extra-financière.

Olivier Pauchaut a aupravant travaillé au sein du groupe Bryan Garnier & Co pendant près de 11 ans. Entré en 2011 comme analyste financier sell-side sur le secteur de l’assurance et de la gestion d’actifs en France, Allemagne et Suisse. Il se voit confier la direction du pôle de Recherche de la banque d’investissement en 2014. En tant que dirigeant du pôle, il était chargé d’animer et coordonner une équipe de 18 analystes et a notamment ancré la démarche ESG de l’établissement au sein de son pôle en 2020. Il a démarré sa carrière chez Gilbert Dupont, avant de rejoindre le groupe Natixis en 1999 en tant qu’analyste sell-side chargé du secteur bancaire.

Groupama AM comptait 93,5 milliards d’euros d’encours sous gestion au 31 décembre 2022.

A lire aussi: