Generali s’offre le gérant américain Conning

Generali poursuit ses emplettes et accélère le tempo. Trois semaines après le rachat de Liberty Seguros pour 2,3 milliards d’euros, le «Lion de Trieste» a annoncé, le 6 juillet, le rachat du gérant américain Conning, doté de 144 milliards d’euros sous gestion, à Cathay Life, filiale de l’entreprise taïwanaise Cathay Holdings, qui en avait fait l’acquisition en 2015.

Dans le cadre de cette transaction, Cathay Life prend une participation minoritaire de 16,75 % dans Generali Investment Holdings et entre dans un partenariat d’une durée minimale de dix ans avec l’entité élargie de gestion d’actifs de l’assureur. A l’issue de l’échange d’actions, Generali Investments Holding comprendra la majorité des activités de gestion d’actifs du groupe Generali, à l’exception des opérations en Chine.

La transaction, qui porte à 775 milliards d’euros l’ensemble des actifs sous gestion du groupe Generali, était en discussions depuis fin 2022. «Cathay ne souhaitait pas vendre Conning mais préférait l’option d’un partenariat avec des intérêts alignés, d’où l’importance pour l’entreprise de devenir actionnaire de Generali Investments Holding», explique à L’Agefi Carlo Trabattoni, directeur général des activités de gestion d’actifs et de gestion de patrimoine chez Generali.

Un levier sur le plan stratégique

Pour l’assureur, la transaction est conforme au plan stratégique «Lifetime Partner 24: Driving Growth», qui vise à faire du «Lion de Trieste» un acteur mondial de premier plan dans la gestion d’actifs. Basé aux Etats-Unis, dans le Connecticut, Conning opère à la fois sur le marché américain, mais aussi asiatique au travers de différentes sociétés, et en Europe, à Londres – où il est l’un des principaux fournisseurs de services de gestion d’actifs pour la Lloyd’s – et à Cologne.

Outre une diversification géographique, le gérant apporte à Generali des compétences complémentaires dans différents segments : la gestion d’actifs et l’assurance aux Etats-Unis, la dette émergente, le crédit structuré ou encore le financement immobilier, à la fois par la dette et par les fonds propres. «Notre stratégie dans la gestion d’actifs est de nous développer dans deux directions, confirme Carlo Trabattoni. L’une consiste à changer de dimension, ce qui est le cas dans cette opération qui nous propulse dans les dix premiers gérants européens. L’autre est de pouvoir s’enrichir de compétences complémentaires au travers d’une extension géographique mais aussi de nouveaux produits.» Interrogé sur l’hypothèse d’autres opérations de croissance externe dans la gestion d’actifs, le responsable de Generali signale que le groupe n’a pas de «cibles en vue» : «Le plus important et de trouver des partenaires qui partagent une affinité culturelle avec notre groupe», conclut-il.