GAM/Liontrust : NewGAMe demande le report de l’assemblée générale de GAM

Le feuilleton GAM ne connaît pas de pause estivale. Le groupe d’investisseurs composé de New GAMe et Bruellan, qui réunit environ 9,6 % du capital de la société de gestion suisse, a demandé mardi 8 août un report de l’assemblée générale extraordinaire (AGE). Et ce, afin de permettre aux actionnaires « de voter en ayant une entière connaissance du résultat de l’offre de Liontrust ».

Le groupe d’investisseurs réfractaires au projet de rachat du britannique, qui comprend notamment l’homme d’affaires Xavier Niel, réclame que l’assemblée générale soit déplacée le 31 août ou aux alentours de cette date pour refléter l’extension de la période d’offre de Liontrust. Laquelle devait initialement se clôturer le 25 juillet, et doit finalement se terminer le 23 août après trois reports de la date de clôture. Cette AGE, convoquée à l’initiative des investisseurs réfractaires à l’offre publique d’acquisition de GAM par Liontrust pour révoquer le conseil d’administration de GAM, doit se tenir le 18 août. Ces derniers ont également déposé une contre-offre sur GAM.

« Si GAM n’annonce pas publiquement le report de son assemblée générale extraordinaire avant le 10 août, le groupe retirera les propositions qu’il a soumises pour l’AGE et demandera qu’une nouvelle AGE se tienne une fois que les résultats de l’offre de Liontrust seront connus », indique un communiqué de presse de NewGAMe.

Dans une lettre adressée au conseil d’administration de GAM, le groupe d’investisseurs rebelle estime que la décision du conseil d’administration d’avancer la date de l’assemblée générale extraordinaire du 25 août au 18 août et la décision de Liontrust de prolonger son offre jusqu’au 23 août « empêche les actionnaires de GAM de tirer les conséquences de l’échec prévu de l’offre de Liontrust pour faire un choix informé sur l’avenir de la société ».

La lettre des investisseurs aborde aussi le sujet des réponses « insatisfaisantes » fournies par GAM le 2 août aux questions que le groupe a soumises les 7 et 15 juin 2023. Le groupe a demandé à GAM de compléter les réponses inadéquates fournies le 2 août et a posé neuf questions additionnelles. Une partie de ces questions concerne la vente de l’activité FMS à Carne Group.

Parallèlement, Liontrust a annoncé, mardi, avoir obtenu l’agrément de la Financial Conduct Authority, l’autorité des marchés au Royaume-Uni, relatif au changement de contrôle de plusieurs entités britanniques de GAM.

La société de gestion britannique souligne aussi dans son communiqué que deux des principales agences de vote, ISS et Glass Lewis, ont recommandé que les actionnaires soutiennent la direction de GAM lors que la prochaine AGE et votent contre les propositions de NewGAMe. Le suspense reste entier pour les prochains épisodes.

