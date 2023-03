Finance durable : biodiversité, agir avant la COP15

Moins perceptible dans ses manifestations que le réchauffement climatique, la dégradation de la nature se traduit pourtant par des impacts économiques massifs. A titre de comparaison, un réchauffement de l’ordre de 4°C entraînerait des pertes économiques de l’ordre de 1 % à 5 % du PIB mondial, selon le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). Le SwissRe Institute estimait en 2020 que 55 % du PIB mondial, soit près de 42.000 milliards de dollars, dépendait de la biodiversité. D’autres études aboutissent à des ordres de grandeur similaires. Dans son Case for Nature, publié en juin 2021, la Banque mondiale évaluait à 2.700 milliards de dollars par an d’ici à 2030 la perte de PIB occasionnée par l’effondrement de certains services fournis par la nature, tels que la pollinisation, la nourriture issue de la pêche ou encore le bois provenant des forêts naturelles.

Or l’intensité des activités humaines conduit à une diminution rapide de la biodiversité. La dernière édition de l’Indice planète vivante (IPV), publiée en 2020 par le WWF, évaluait à -68 % la baisse de la taille des populations des animaux terrestres et marins entre 1970 et 2016 (voir le graphique). En 2015, le Stockholm Resilience Center a défini neuf limites planétaires à ne pas franchir avant que l’humanité n’assiste à un changement d’état irréversible de l’écosystème. Six ont déjà été franchies, dont deux pour la seule année 2022 : l’introduction de nouvelles substances – notamment, le plastique et les produits chimiques – et la perturbation du cycle de l’eau douce.

Les Etats tentent d’enrayer le phénomène dans le cadre de COP (Conferences of Parties) dédiées à la biodiversité. La préservation de la biodiversité a été également présente à l’agenda de la COP26 pour le climat, avec la signature, par une centaine de chefs d’Etat et de gouvernement, d’une déclaration sur l’arrêt et l’inversion de la déforestation et la dégradation des terres d’ici à 2030. De même, les Nations unies ont voté une résolution en mars 2022, visant à établir un traité international contraignant sur la pollution par les plastiques. La première réunion du Comité de négociation intergouvernemental (CNI) chargé d’en négocier les détails doit se tenir en novembre.

Une trajectoire dédiée

Après plusieurs reports liés à la situation sanitaire, la COP15 Biodiversité se tiendra finalement à Montréal du 7 au 19 décembre 2022. Elle a pour objectif la renégociation d’un cadre mondial pour la biodiversité post-2020. A quelques semaines du sommet, les négociations restent au point mort, à commencer par le volet financement du cadre (lire ‘La parole à…’). Pas moins de 700 milliards de dollars annuels seraient nécessaires pour assurer la préservation des écosystèmes.

Sylvie Gillet, directrice du développement et de la biodiversité au sein de l’association Orée, se félicite que pour la première fois, l’une des cibles de l’accord, la cible 15, implique directement le monde de l’entreprise. Même si la formulation finale pourrait être moins ambitieuse, « des objectifs demeurent dans cet accord, qui montrent qu’on s’engage dans une trajectoire qui n’est pas celle du climat, mais qui dans tous les cas permet que l’on neutralise et qu’on restaure la biodiversité », a-t-elle déclaré à l’occasion d’une conférence organisée par WWF France, le 22 septembre. L’Union européenne poursuit ses travaux sans attendre d’accord international. Bruxelles a ainsi adopté en 2021 une stratégie en faveur de la biodiversité, dans le cadre du pacte vert pour l’Europe. Le projet de loi de restauration de la nature publié en juin 2022 – un ensemble de propositions visant à préserver et restaurer les écosystèmes, doté d’un budget annuel de 100 milliards d’euros annuels – en est l’un des axes (voir l’illustration), de même que le projet de règlement visant à interdire la déforestation importée, dont les négociations en trilogue devraient débuter cet automne. Le volet « biodiversité » de la taxonomie est attendu pour la fin de l’année.

En France, la démarche de mise en conformité avec l’article 29 de la loi Energie Climat amène les investisseurs à se pencher sur la mesure de leur impact biodiversité avant l’aboutissement des travaux de Bruxelles. Ils doivent publier leur stratégie d’alignement 2030 sur les objectifs internationaux de préservation de la biodiversité prévus par la convention de Rio, et les réviser tous les cinq ans. Ceux d’entre eux qui ne pourraient pas fournir ces informations doivent produire un plan d’amélioration continu, dans une logique de « comply or explain ». « Le sujet est beaucoup plus complexe que le climat. Les investisseurs ne sont pas des experts et s’approprient les données avec une grande humilité. Pour le moment, chacun est libre de choisir sa méthodologie, les outils n’étant pas suffisamment matures. Cependant, nous sommes attendus au tournant car nous avons un devoir de transparence », explique Augustin Vincent, responsable de la recherche ESG (environnement, social, gouvernance) chez Mandarine Gestion. « Nous n’avons pas attendu l’article 29 pour publier notre empreinte capital naturel. Nous avons fait un test en 2018 sur un échantillon de dix entreprises en utilisant la méthode de CDC Biodiversité. Puis nous avons publié notre empreinte eau et notre empreinte forêt en 2020, rappelle Robert-Alexandre Poujade, analyste ESG en charge de la thématique biodiversité chez BNP Paribas Asset Management. Enfin, en juin 2022, nous avons été en capacité de publier notre empreinte biodiversité en même temps que le rapport LEC29. Dans le ‘Sustainable by nature sequel: our portfolio biodiversity footprint’, nous proposons quatre méthodes de mesure pour nos portefeuilles, qui représentent 70 % de nos actifs sous gestion. Nous expliquons également la ventilation de notre scope de biodiversité avec l’aide de notre fournisseur de données Iceberg Data Lab. C’est un rapport exploratoire. »

Les acteurs économiques s’investissent aussi dans des initiatives internationales visant à faire émerger un cadre de reporting et une métrique de la biodiversité. Ainsi depuis septembre 2020, 34 organisations œuvrent à la définition d’une Task Force on Nature-related Financial Disclosures (TNFD), le pendant « biodiversité » de la Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). « Les recommandations de la TNFD devraient être publiées fin 2023, conformément au calendrier publié en 2021. Une V2 est sortie à l’été 2022, avec un travail sur les métriques. Nous travaillons notamment sur les scénarios, en partenariat avec le Science-Based Targets Network (SBTN) », confie Robert-Alexandre Poujade, également membre de la TNFD. Les membres du SBTN s’inspirent de leur côté des travaux de la Science-Based Targets Initiative (SBTI) pour développer une mesure de l’impact de la chaîne de valeur d’une organisation sur la nature fondée sur l’analyse des écosystèmes et de l’environnement. « Il est assez illusoire de se reposer sur l’idée que l’on va pouvoir développer une métrique unique pour l’ensemble de ces enjeux », a averti Cyprian Ionescu, responsable capital naturel chez WWF France et membre du Lab Capital Naturel. Ce laboratoire, né d’une collaboration entre l’ONG, la chaire Comptabilité écologique de la fondation AgroParisTech et quelques entreprises, dont Michelin et LVMH, participe aux travaux du SBTN. La phase pilote devrait prendre fin en 2023, au terme de trois ans de travaux et d’échanges.