Fiera Capital s’appuie sur New York Life Investments pour sa distribution américaine

Environ 4.300 fonds et ETF ont été lancés aux Etats-Unis ces dix dernières années, selon des chiffres de Refinitiv cités par le Financial Times. Cela porte le total à plus de 10.000 produits. Cette prolifération est source de confusion pour les investisseurs particuliers, estiment les dirigeants de sociétés de gestion interrogés par le FT.