Fidelity nomme une responsable du stewardship pour l’Europe

Fidelity International vient de nommer Emilie Goodall au poste nouvellement créé de responsable du stewardship pour l’Europe. Basée à Londres, l’intéressée est rattachée à Jenn-Hui Tan, responsable mondiale du stewardship et de l’investissement durable.

En tant que responsable du stewardship pour l’Europe, Emilie Goodall et son équipe travailleront en étroite collaboration avec les professionnels de l’investissement de Fidelity pour soutenir les activités d’analyse et d’engagement en matière d’ESG. Elle dirigera l’engagement collaboratif et thématique de Fidelity auprès des entreprises de la région, gérera le vote par procuration de Fidelity dans la région EMEA et Amériques et fournira à l’entreprise des informations sur le marché et des informations thématiques sur l’ESG.

Emilie Goodall avait rejoint Fidelity en 2022 en tant que directrice, investissement durable et impact. Elle a 20 ans d’expérience dans la finance durable et à impact, ayant notamment travaillé chez Bridges Fund Management, FMO et CAF Venturesome.

