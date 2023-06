Fidelity nomme un directeur pour le Moyen-Orient et l’Afrique

L'Agefi

La société de gestion de Natixis, Natixis Investment Managers, a annoncé, ce mardi, les nominations de Christophe Eglizeau en qualité de responsable réseaux BPCE et épargne entreprise et de Damien Cléris en tant que directeur général de Natixis Interépargne. Tous deux prendront leurs fonctions au 1er septembre. Christophe Eglizeau sera rattaché à Tim Ryan, responsable de la gestion d’actifs et de fortune dans le pôle Global Financial Services de BPCE. Il était précédemment directeur général de Natixis Interépargne, la filiale du groupe BPCE spécialisée en épargne salariale, épargne retraite et actionnariat salarié. Poste auquel lui succède Damien Cléris, qui était directeur du programme ETI de BPCE depuis octobre 2021.