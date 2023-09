FE fundinfo met la main sur Adjuto

Le fournisseur de services et de technologies pour fonds d’investissement FE fundinfo a racheté l’entreprise française Adjuto, dirigée par Olivier Gnos et spécialisée dans le calcul et la réconciliation des rémunérations des intermédiaires de distribution pour les sociétés de gestion.

FE fundinfo explique dans un communiqué que cette acquisition entre dans le cadre d’une initiative lancée en début d’année, visant à renforcer les processus de middle et back-office pour les gestionnaires d’actifs par le biais de la numérisation, la standardisation et l’automatisation. Adjuto, établie en 2013, travaille avec des sociétés de gestion françaises, suisses et luxembourgeoises.

L’opération vient renforcer la solution de FE fundinfo en matière de gestion des canaux et frais de distribution.