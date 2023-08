En juillet, les hedge funds poursuivent leur dynamique de performances

La période estivale leur est bénéfique. Selon le collecteur de données spécialisé HFR, les fonds alternatifs continuent de générer des gains. L’indice HFRI 500 Fund Weighted Composite Index a progressé de + 1,7 % (estimation au 7 août 2023) en juillet, après avoir enregistré le mois précédent sa plus forte progression mensuelle depuis février 2021. L’indice, plus large, HFRI Fund Weighted Composite Index (FWC) progresse également en juillet, avec un gain estimé à + 1,5 %, porté par les stratégies Event Driven et Equity Hedge.

Moindre dispersion

Si des différences subsistent entre les performances délivrées par ces fonds, leur dispersion baisse à nouveau en juillet, le décile supérieur des composants du HFRI FWC ayant progressé en moyenne de + 9,3 %, tandis que le décile inférieur a baissé en moyenne de - 3,8 %, soit une dispersion haut/bas de + 13,1 % pour le mois. Pour comparaison, la dispersion des performances haut/bas en juin atteignait + 14,1 %.

Au cours des sept premiers mois de l’année, le décile supérieur des véhicules du FWC gagne + 30,3 %, tandis que le décile inférieur fléchit de - 12,8 %, soit une dispersion haut/bas de 43,0 %. Globalement, environ 70 % des hedge funds ont enregistré des performances positives en juillet.

Les stratégies Event-Driven, qui se concentrent sur les situations de fusions et acquisitions, ont été les plus performantes en juillet, grâce aux sous-stratégies Shareholder Activist et Multi-Strategy. L’indice investissable HFRI 500 Event-Driven Index bondit de +2,9 % sur le mois, tandis que l’indice HFRI Event-Driven (Total) Index progresse de +2,6 %.

Les fonds Equity Hedge ont également généré des profits grâce aux expositions à la technologie, aux valeurs financières à l’IA : l’indice HFRI 500 Equity Hedge (Total) Index gagne + 2,7 % en juillet, tandis que l’indice HFRI Equity Hedge (Total) Index progresse de 2 % sur le mois.