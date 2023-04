Edram lève 2,5 milliards pour son cinquième fonds Bridge en infrastructures

Edmond de Rothschild Asset Management annonce que son fonds Bridge-V a levé 2,5 milliards d’euros au total. Son closing est intervenu en octobre dernier. Ce montant correspond au double de celui levé par son prédécesseur Bridge-IV (1,25 milliard d’euros). Le cinquième millésime de la plateforme de dette d’infrastructure d’Edmond de Rothschild Asset Management comprend des fonds collectifs et des fonds dédiés, dont 1.9 milliard d’euros de stratégie de dette senior et 600 millions d’euros de Yield Plus.

La plateforme de dette d’infrastructure d’Edram a ainsi levé plus de 5 milliards d’euros depuis le premier closing d’août 2014 avec 400 millions d’euros pour Bridge-I.

Le communiqué précise que l'équipe de Bridge a déployé plus de 1,5 milliard d’euros en 2022, dont environ 1,2 milliard d’euros en stratégie senior et environ 350 millions d’euros en Yield Plus. Cela représente le double du montant déployé en 2021, qui était déjà une année record. Les spreads pour les stratégies Senior et Yield Plus «sont en ligne et en avance sur les objectifs», à environ 250 points de base et 550 points de base respectivement. La plateforme a réalisé 30 investissements au cours de l’année 2022 contre 20 en 2021.

Sur les 100 actifs que compte la plateforme, «aucun défaut ou perte de capital n’a été observé» en 2022, affirme la société de gestion.

Edmond de Rothschild annonce enfin le lancement de son sixième millésime qui va s'étendre géographiquement en devenant plus global, ce qui inclut les Etats-Unis, et introduit une stratégie de dette à rendement plus élevé que le yield plus.