DWS trouve en interne sa nouvelle directrice pour l’Asie-Pacifique

DWS, la filiale de la gestion d’actifs de la banque allemande Deutsche Bank, vient d’annoncer la promotion de Vanessa Wang, directrice de la couverture clientèle, en tant que directrice pour l’Asie Pacifique, à partir du 1er avril. Elle succèdera à Holger Naumann, qui va retourner à Francfort pour prendre d’autres responsabilités au sein de la société de gestion avant de faire valoir ses droits à la retraite à la fin d’année. Basée à Hong Kong, elle sera rattachée à Stefan Hoops, directeur général de DWS. Elle conservera parallèlement ses fonctions actuelles.

Vanessa Wang travaille chez DWS à son poste actuel depuis 2021. Auparavant, elle a occupé le poste de managing director et directrice de l’activité institutionnelle en Asie chez Amundi de 2016 à 2021. Elle a également été directrice chargée de fonds de pension dans cette région chez Citi entre 2010 et 2016. Elle a démarré sa carrière chez Mercer en 1995 à New York comme consultante avant d’être promue en 2006 comme partner et directrice chargée de la retraite, du risque et du conseil en finance.

DWS se concentre actuellement sur son développement commercial en Asie. La société de gestion allemande vient de renouveler son partenariat de distribution de fonds avec l’assureur japonais Nippon Life. Elle compte également une joint-venture avec Harvest Fund Management en Chine et un partenariat en Corée du Sud avec KB Asset Management.

DWS comptait 821 milliards d’euros d’encours sous gestion au 31 décembre 2022.