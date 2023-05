Des gérants de GAM se prononcent en faveur de Liontrust

La bataille de communication se poursuit dans le dossier GAM/Liontrust. La société de gestion suisse a annoncé ce 23 mai que son conseil d’administration avait reçu, de la part de gérants de portefeuille seniors maison, une lettre de soutien à l’opération de vente du groupe à Liontrust AM. Le nombre et les identités des signataires n’ont pas été dévoilés. Toutefois, cela couvrirait la totalité des gérants de GAM, selon une source proche du dossier.

Les signataires indiquent réagir aux différentes campagnes menées par des offres concurrentes, sans les nommer. «Nous estimons qu’une vente à des confrères réputés et avec un historique dans la gestion de fonds, un solide track record d’acquisitions et d’intégrations et une rentabilité constamment élevée est dans le meilleur intérêt des clients de GAM », écrivent-ils.

Ils estiment également que le plan de Liontrust, qui implique la cession de la branche d’administration de fonds pour compte de tiers, est la plus adaptée à la situation. « Liontrust a une vision claire de l’avenir, en se concentrant uniquement sur les investissements et la gestion de patrimoine, et une stratégie impressionnante sur la manière de développer l’entreprise élargie. Cette stratégie comprend notamment un engagement à développer l’activité en Suisse et la présence mondiale de GAM », soutiennent ces gérants. Xavier Niel et ses partenaires, dont la société de gestion de fortune Bruellan, se sont eux positionnés pour la conservation de cette activité.

Un troisième candidat au rachat

Le dossier GAM s’est complexifié en fin de semaine dernière avec l’entrée en lice d’un troisième potentiel repreneur. Marco Garzetti, un dirigeant de société de fortune suisse, a proposé d’apporter 65 millions de francs pour redresser le gérant d’actifs pour le moment promis à Liontrust AM. Mais GAM a déjà rejeté son offre.

A lire aussi:

Dans une lettre ouverte aux actionnaires de GAM en date du 19 mai, il a présenté son plan de redressement de la société, qui implique un investissement en capital de 34 millions de francs suisses, et un prêt de 31 millions pour garantir les besoins urgents de liquidités. Il réaliserait cette opération via la société d’investissement Taure Invest, créée pour l’occasion, dont Marco Garzetti détient 84%. Les 16% restant sont détenus par quatre autres actionnaires «citoyens suisses» mais dont les noms ne sont pas dévoilés.

En matière de gouvernance, le dirigeant souhaite réduire le conseil d’administration à cinq membres, dont il prendrait la présidence. Il envisage de ne conserver qu’un seul des administrateurs actuels, et de nommer trois nouveaux membres indépendants. Ce plan avait déjà été exposé au conseil d’administration fin mars, précise-t-il dans sa missive.

A lire aussi:

GAM Holding AG a indiqué ce même vendredi avoir rejeté l’offre de Taure AG le 3 mai 2023 «parce qu’elle sous-évaluait matériellement l’entreprise », ajoutant que pour son conseil d’administration, «l’offre de Taure AG n'était pas exécutable, qu’elle représentait une dilution importante pour les actionnaires existants, qu’elle n'éliminait pas les risques importants liés au fait que GAM reste une entreprise indépendante et qu’elle n'était pas dans l’intérêt de toutes les autres parties prenantes». Selon la société de gestion, l’offre de Taure valoriserait chaque action GAM à environ 0,26 CHF. L’offre de Liontrust est plus de 2,6 fois supérieure à la valeur proposée par Taure AG.