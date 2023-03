Départ du directeur de l’obligataire de Liontrust

La société de gestion britannique Liontrust vient d’annoncer le départ de Stuart Steven, directeur de la gestion obligataire, à partir de septembre prochain. Il a fait valoir ses droits à la retraite et commencera à céder ses responsabilités à partir d’avril prochain.

Stuart Steven travaille chez Liontrust depuis 2017, à la suite de l’acquisition d’Alliance Trust Investment (ATI) qu’il a rejoint en 2009 et où il occupait également le poste de directeur de la gestion obligataire. Il a en plus rejoint l’équipe d’investissement durable en 2013. Il a par ailleurs occupé le poste de directeur des obligations d’entreprises chez Britannic Asset Management entre 1994 et 2000 et chez Legal & General Investment Management entre 2000 et 2006. Il a également été directeur des investissements chez Scottish Widows Investment Partnership de 2008 à 2009.

Aitken Ross, Kenny Watson et Jack Willis continueront à gérer les fonds Liontrust SF Corporate Bond et SF Monthly Income Bond. Ils seront épaulés par l’équipe d’investissement durable.

Liontrust comptait 33,8 milliards de livres sterling d’encours sous gestion et administration au 16 janvier 2023.