Delphine Bartre nommée à la tête de l’équipe de recherche d’Iceberg Data Lab

La fintech spécialisée dans des solutions destinées aux institutionnels et gérants d’actifs sur leur empreinte climat et biodiversité, notamment, renforce son équipe et nomme, Delphine Bartre responsable de l’équipe de recherche.

Après huit années passées dans les rangs de Fitch Ratings, Delphine Bartre passe 15 ans chez BPCE, comme responsable des relations avec les agences de notation pour le groupe dans un premier temps, avant d’intégrer la direction des risques du groupe BPCE. Elle y crée la filière des risques climatiques et met entre autres en place les méthodologies de prise en compte des risques climatiques et ESG (environnement, social et gouvernance).

Delphine Bartre encadrera une équipe d’ingénieurs, de modélisateurs et de data scientists pour travailler sur la méthodologie et les modèles d’analyse notamment du climat et de la biodiversité utilisés par les acteurs financiers.