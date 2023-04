Degroof Petercam AM prend des parts dans une société d’investissement à impact

La société belge d’investissement à impact Incofin a annoncé l’entrée de deux nouveaux actionnaires à son capital. Il s’agit de Degroof Petercam AM et de Korys, le family office de la famille Colruyt, propriétaire de la chaîne de supermarchés qui porte son nom. La levée de fonds, dont le montant n’a pas été dévoilée, doit permettre à Incofin d’accélérer sa croissance et d’étendre son impact dans les pays émergents.

Les deux impétrants rejoignent Incoteam, le véhicule détenant la majorité des parts des membres du personnel, et Incofin cvso, une société d’investissement social active depuis plus de 30 ans, dont Incofin Investment Management s’est détachée en 2009.

Pour Degroof Petercam AM, ce partenariat doit notamment lui permettre de proposer désormais des stratégies à impact à ses clients. Korys travaille, pour sa part, avec Incofin depuis 2021 et son entrée dans le fonds India Progress Fund.