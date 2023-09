CoinShares lance une activité de hedge funds cryptos

Après les produits indiciels cotés (ETP), les indices et les services de marchés de capitaux dédiés aux actifs numériques, le gestionnaire alternatif européen CoinShares se lance sur le segment des hedge funds cryptos. Ou plutôt, il se relance puisque CoinShares, coté à la Bourse de Stockholm, s’appelait initialement Global Advisors, un hedge fund basé sur les matières premières, et que ce dernier a été le premier à lancer et gérer un fonds privé régulé sur le bitcoin de 2014 à 2017, le Global Advisors Bitcoin Investment Fund. « Ce fonds enregistrait de bonnes performances (+800% net de frais) mais il était impossible de le faire évoluer à une taille supérieure pour différentes raisons: réglementaires et techniques. Les taux d’intérêts zéro et l’assouplissement quantitatif rendaient intéressante une exposition passive sur le bitcoin à l’époque. C’est pourquoi nous avons fait l’acquisition du premier ETP Bitcoin, XBT Provider, en 2016 » , relate Benoiît Pellevoizin, managing director de CoinShares France dans un entretien à L’Agefi.

Entre 2017 et 2023, les dépositaires, régulations et systèmes de trading se sont améliorés en matière de cryptos, dit-il. Et aujourd’hui, CoinShares nourrit l’ambition de devenir un acteur incontournable pour les investisseurs institutionnels désireux d’investir dans les actifs numériques en leur proposant des portefeuilles sur-mesure. La firme, qui gérait 2,14 milliards de livres sterling à fin juin 2023 (2,47 milliards d’euros), vient d'établir une division de solutions de hedge funds. Une unité confiée à Lewis Fellas, passé par les salles de marché de JPMorgan avant d’occuper des fonctions de gérant de portefeuille chez Lehmann Brothers puis de directeur des investissements au sein de divers hedge funds (Deephaven Capital Management, Segantii Capital Management et Harvard Capital Management). Fellas s’est ensuite tourné vers les cryptos, fondant un premier hedge fund sur la classe d’actifs en 2017, Bletchley Park Asset Management, qu’il a quitté en 2020 puis un second, Larks Leaf Asset Management, qu’il a abandonné pour rejoindre CoinShares au printemps 2023.

«Nous observons que divers facteurs, tels que le changement de régime de marché la remontée des taux, génèrent une appétence des institutionnels pour des produits de gestion active de type hedge funds», expose le managing director de CoinShares France. Un phénomène surtout perçu aux États-Unis et au Royaume-Uni. C’est d’ailleurs dans ces deux pays que CoinShares a lancé la commercialisation de ses deux premiers hedge funds. L’un est focalisé sur le bitcoin, l’autre sur l’ethereum. Tous deux ont pour objectif de surperformer de 20% leurs actifs sous-jacents respectifs. « Les fonds sont enregistrés aux États-Unis et au Royaume-Uni. Nous visons une levée de centaines de millions de dollars auprès de clients fortunés, family-offices, fondations et fonds de pension américains. Quelque 25 personnes travaillent sur les deux fonds. Les équipes sont réparties entre Jersey, Londres et Paris » , précise Benoît Pellevoizin. CoinShares Capital LLC, filiale à 100% de CoinShares et courtier enregistré auprès de la Financial Industry Regulatory Authority (Finra), se chargera des tâches commerciales auprès des investisseurs qualifiés aux États-Unis pour soutenir stratégies et produits de CoinShares Hedge Fund Solutions.

Tourné vers 2024

Après un cru 2022 qui, avec les crises Terra-Luna et FTX, « a permis de trier le bon grain de l’ivraie » selon Benoît Pellevoizin, et une première moitié 2023 marquée par les affaires autour de Binance et la chute de la banque américaine Silvergate, l’année 2024 s’annonce « très intéressante ». Au programme, problématiques réglementaires sur les cryptos, halving du bitcoin et arrivée programmée des ETF bitcoin spot aux États-Unis.

«D’un côté, le halving du bitcoin programmé pour avril 2024 va entraîner une attrition et de l’autre, une forte demande avec les ETF bitcoin. Cette double tendance peut faire exploser le cours du bitcoin. Il y a une très forte dominance du bitcoin par rapport aux autres actifs numériques car on commence de plus en plus à comprendre sa nature et son utilité dans un portefeuille. Le bitcoin se comporte de plus en plus comme l’or et n’importe quelle valeur de réserve», observe Benoit Pellevoizin.

Le halving est un phénomène qui intervient tous les 210.000 blocs minés - environ tous les quatre ans - et consiste à réduire de moitié la récompense des mineurs de bitcoins qui enregistrent de nouveaux blocs sur la blockchain. En avril 2024, il s’agira du quatrième halving de l’histoire du bitcoin et les mineurs ne recevront plus que 3,125 bitcoins au lieu de 6,25 bitcoins pour chaque bloc miné, ce qui influera sur la rareté du bitcoin et par conséquent sur sa valeur (d’environ 25.000 dollars au 22 septembre 2023).

Benoît Pellevoizin note par ailleurs que l’univers concurrentiel reste encore limité puisque la plupart des sociétés se revendiquant hedge funds cryptos sont en réalité du capital-investissement, davantage tourné vers le financement d’infrastructures et autres plateformes de finance décentralisée. Néanmoins, l’environnement reste difficile pour les hedge funds cryptos. En août, une étude du conseiller en investissement cryptos suisse 21e6 Capital AG estimait qu’environ 13% des hedge funds cryptos avaient mis la clé sous la porte sur les sept premiers mois de 2023. Bloomberg, de son côté, calculait que les hedge funds cryptos avaient généré un rendement de 15,2% sur la première moitié de 2023 contre 83,3% pour le bitcoin. « Notre politique de risque va faire la différence vis-à-vis des autres hedge funds cryptos. Beaucoup de hedge funds ont perdu de l’argent en plaçant tout sur FTX. Nous avons une analyse extrêmement fine des contreparties et sur la question du dépositaire. Nous nous appuyons aussi sur des traders et des quants expérimentés» , soutient le managing director de CoinShares France.