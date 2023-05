Climate AM nomme un nouveau directeur général

Climate Asset Management, la joint-venture de HSBC Asset Management et Pollination, vient d’annoncer la promotion de Martin Berg, jusqu’ici directeur des investissements pour la stratégie bas-carbone fondée sur les écosystèmes naturels, au poste de directeur général. Il rejoint également le conseil d’administration. Il succédera Christof Kutscher, qui quitte ses fonctions de directeur général et de président exécutif. Il continuera à piloter la stratégie bas-carbone jusqu’à ce que son successeur soit nommé. Un président indépendant du conseil d’administration de Climate Asset Management sera nommé plus tard.

Martin Berg est membre de l’équipe dirigeante depuis la création de la joint-venture en 2020. Il était aussi partner au sein de Pollination, la société de conseil et d’investissement dans le domaine du changement climatique. Auparavant, il a occupé plusieurs postes de direction à la Banque européenne d’investissement et chez Bank of America Merrill Lynch. Il a également travaillé comme consultant au sein du département de changement climatique de l’OCDE. Il a démarré sa carrière au sein de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC).

Climate AM a gagné un mandat de près de 200 millions de dollars de l’entreprise Apple en avril 2023, afin de gérer une extension de son Restore Fund. Ce dernier finance un portefeuille de projets bas-carbone fondés sur les écosystèmes naturels.