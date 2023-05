CI Financial vend une participation dans son activité américaine de gestion de fortune

La société canadienne CI Financial vend une participation de 20 % dans son département américain de gestion de patrimoine à un groupe d’investisseurs incluant la société de capital-investissement Bain Capital, mettant ainsi de côté les projets d’introduction en Bourse de l’entreprise.

Le groupe, qui comprend également l’Abu Dhabi Investment Authority, Ares Management et l'État du Wisconsin, réalise un investissement d’environ 1 milliard de dollars, ce qui valorise l’entreprise à quelque 5,3 milliards de dollars, ont indiqué des dirigeant de CI Financial au Wall Street Journal. Le produit de cet investissement servira à rembourser la dette de CI Financial.

CI Financial, société de gestion d’actifs et de patrimoine basée à Toronto et présente au Canada, aux États-Unis et en Australie, a développé ses activités aux États-Unis par le biais de nombreuses petites acquisitions depuis 2020. Elle gérait récemment un peu plus de 140 milliards de dollars d’actifs.