Carmignac recrute deux nouveaux gérants long-short

Carmignac vient d’annoncer la nomination de Johan Fredriksson et Dean Smith, deux co-gérants d’une stratégie actions européennes long-short chez TT International depuis son lancement en 2019. Johan Fredriksson a rejoint la société de gestion le 21 juin, et Dean Smith arrivera le 1er septembre 2023.

Johan Fredriksson travaillait chez TT International depuis 2019. Auparavant, il a été managing director chez Deutsche Bank. Il compte de plus de 20 ans d’expérience sell-side sur les actions européennes.

Dean Smith, lui, travaille chez TT International depuis 1998. Il était dernièrement responsable de la cogestion de cette même stratégie avec son binôme Johan Fredriksson. Auparavant, il a été gérant chez LGT Asset Management.

Les nouveaux arrivés seront chargés de renforcer la franchise actions européennes long-short de Carmignac. La société de gestion a scindé sa stratégie actions européennes long-short, comprenant une Sicav Luxembourgeoise et un FCP français, en deux stratégies distinctes. Malte Heininger conserve la gestion du compartiment de la Sicav dénommée Carmignac Portfolio Long-Short European Equities, qui demeure inchangée.

A lire aussi:

Dean Smith et Johan Fredriksson reprendront la gestion du fonds du FCP Carmignac Long-Short European Equities à partir du 1ᵉʳ septembre. À la suite du changement de gérants, le fonds FCP sera rebaptisé Carmignac Absolute Return Europe (CARE). Les deux stratégies seront gérées de manière indépendante, avec des limites de capacité distinctes. Même si la partie du fonds du FCP reste inchangée, le duo va gérer ce véhicule en accordant une attention particulière à la gestion des risques et à la volatilité, et intégrera une dimension d’analyse macro-économique.