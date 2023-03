Carat Capital s’ouvre à l’international en acquérant le family office Unami

Carat Capital annonce l’acquisition du family office Umani. Cette opération permet à la société de conseil en gestion de patrimoine de s’ouvrir à l’international. En Belgique et au Luxembourg. Le montant de la transaction n’a pas été divulgué. Créé à Bruxelles en 2010 par Thomas de Wouters d’Oplinter, Umani est un family office qui gère 200 millions d’euros d’encours pour le compte d’une cinquantaine de familles et est établi à Bruxelles et au Luxembourg par le biais d’une filiale. Thomas de Wouters rejoint le groupe Carat Capital en tant qu’associé.