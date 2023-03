Candriam noue un partenariat de distribution en Italie

Candriam a annoncé fin février avoir noué un partenariat stratégique avec le Groupe Sella, qui comprend les réseaux de distribution de Banca Sella Spa et Banca Patrimoni Sella & C Spa.

Le partenaria couvre la distribution de fonds sur les obligations, actions, stratégies durables et alternatives liquides, dont notamment les stratégies thématiques sur la lutte contre le cancer, l’utilisation et le recyclage des ressources, la lutte contre le changement climatique, l’utilisation de la technologie dans les systèmes biologiques et la mobilité.

Les responsables de la gestion du partenariat sont Andrea Remartini, Stefano Magnani et Giuseppe Orlando, respectivement directeur des relations distributeurs en Italie, responsable relation clients, et chargé de relations clients.

Candriam a déjà noué en 2022 deux autres partenariats dans la Botte, avec Fideuram ISPB et Banca Wibida.