Candriam nomme un directeur des investissements et un responsable de l’obligataire

La société de gestion belge Candriam revoit son organigramme. Au 1er mai, Nicolas Forest, actuel responsable de la gestion obligataire de Candriam, deviendra directeur des investissements, succèdant à Vincent Hamelink, dont la nomination en tant que directeur général de Candriam a été récemment annoncée. Pour rappel, Naïm Abou-Jaoudé, actuel directeur général de Candriam, prendra les rênes de New York Life Investment Management, maison-mère de la société de gestion, également au 1er mai.

Basé à Bruxelles, Nicolas Forest dirigera une équipe de plus de 200 professionnels de l’investissement et supervisera l’ensemble des plateformes d’investissement de Candriam. Philippe Noyard, actuellement responsable du crédit et responsable adjoint de la gestion obligataire, reprendra les fonctions de responsable de la gestion obligataire. Basé à Paris, il dirigera une équipe de plus de 40 personnes et supervisera la plateforme de gestion obligataire du gestionnaire belge, dont les encours s'élèvent à environ 40 milliards d’euros.

