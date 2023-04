Brookfield Oaktree renforce ses équipes

Brookfield Oaktree Wealth Solutions, gérant alternatif dédié aux conseillers en gestion de patrimoine, vient d’annoncer la nomination d’Oliver Wiedemeijer en tant que managing director chargé du développement produit. Basé à Zurich, il sera responsable de développer la gamme de produits en tandem avec James Bruno, directeur du développement produit depuis janvier dernier.

Oliver Wiedemeijer arrive de Credit Suisse, où il travaillait depuis plus de 17 ans. Au sein de la banque suisse, il était dernièrement directeur mondial des partenariats et due diligence dans la division des marchés privés alternatifs liquides. Il a auparavant occupé le poste du directeur des alternatifs liquides en Asie Pacifique, chargé du développement commercial et la stratégie d’investissement. Il a commencé comme gérant de hedge funds.

Brookfield Oaktree a également recruté deux responsables relations clients : Andrew Downing pour couvrir la clientèle au Royaume-Uni et Alexandre Sabet pour la Suisse. Ils seront chargés de l’exécution des activités liées à la commercialisation, au marketing et aux relations clients auprès des conseillers indépendants en gestion de fortune, des banques privées et des multi-family offices.

Andrew Downing arrive d’Invesco Asset Management, où il était directeur associé chargé des banques, des gérants, et des family offices depuis 2020. Entré en 2012 comme responsable commercial, il a également été responsable régional pour les régions du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord.

Alexandre Sabet, pour sa part, arrive de Lombard Odier, où il était directeur des opérations pour des solutions d’investissement. Auparavant, il a été responsable de la gestion des clients institutionnels et des banques privées en Suisse, en France, à Monaco, en Israël et au Benelux chez Pimco. Il a également travaillé chez Bain & Company et BNP Paribas.