Brookfield AM lance un fonds de dettes d’infrastructures pour clientèle privée

Brookfield AM a annoncé le lancement d’un fonds de dettes d’infrastructures à destination de la clientèle privée, via sa plateforme Brookfield Oaktree Wealth Solutions. Ce véhicule, dénommé Brookfield Infrastructure Income, a levé 1 milliard de dollars d’encours. Il est distribué en Europe et en Asie Pacifique, selon un communiqué de presse.