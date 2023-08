BNP Paribas et la Société Générale contraintes de payer 110 millions de dollars aux régulateurs américains

Une partie du voile se lève sur les sanctions provisionnées par Société Générale et BNP Paribas au premier semestre 2023. Le gendarme financier américain, la Securities and Exchange Commission (SEC) a annoncé ce 8 août que les deux banques françaises allaient devoir payer chacune 35 millions de dollars afin de régler un litige sur la mauvaise utilisation faite des outils électroniques de communication, ou plus souvent appelé «affaire Whatsapp». Les griefs reprochés se sont produits dans les activités titres et plus particulièrement celles de broker-dealer (courtier) au sein de BNP Paribas Securities Corp et SG Americas Securities. De même, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) les a sanctionnées à hauteur de 75 millions de dollars chacune pour leurs entités BNP Paribas S.A. et BNP Paribas Securities Corp d’un côté, et Société Générale SA et SG Americas Securities de l’autre.

Le SEC considère que ces groupes ont eu des «manquements généralisés et de longue date de la part des sociétés et de leurs employés en matière de conservation et de préservation des communications électroniques».

Ce sont un total de 10 sociétés financières qui ont conclu un accord avec la SEC pour un montant global de 289 millions de dollars. Parmi eux, on retrouve Wells Fargo qui devra régler la modique somme de 125 millions de dollars pour ses entités Wells Fargo Securities - Wells Fargo Clearing Services, et Wells Fargo Advisors Financial Network, BMO Capital et Mizuho Securities USA pour 25 millions de dollars chacune, Houlihan Lokey Capital pour 15 millions de dollars, Moelis & Company et Wedbush Securities pour 10 millions et enfin SMBC Nikko Securities America, pour 9 millions de dollars.

Mieux vaut se signaler

Toutes ces entreprises «ont reconnu les faits énoncés (...). Elles ont reconnu que leur comportement violait les dispositions des lois fédérales sur les valeurs mobilières relatives à la tenue des registres, ont accepté de payer des pénalités (...), et ont commencé à apporter des améliorations à leurs politiques et procédures de conformité afin de remédier à ces violations», écrit le communiqué de la SEC.

«Il y a trois points à retenir pour les entreprises qui ne l’ont pas encore fait : se signaler, coopérer et remédier à la situation. Si vous adoptez cette stratégie, vous obtiendrez de meilleurs résultats que si vous attendez que nous vous appelions», ajoute Gurbir S. Grewal, directeur de la division de l’application des lois de la SEC.

Concernant la CFTC, les amendes concernent les activités de courtiers en swaps et en contrats à terme. Elle leur reproche «d’avoir omis de tenir, de conserver ou de produire des registres qui devaient être conservés en vertu des exigences de la CFTC en matière de tenue de registres, et pour avoir omis de superviser avec diligence des questions liées à leurs activités en tant qu’inscrits auprès de la CFTC». Hormis Société Générale et BNP Paribas, sont aussi concernés Wells Fargo et Bank of Montreal, à hauteur chacune respectivement de 75 millions et 35 millions de dollars. Dans cette affaire, la CFTC aura condamné 18 institutions financières depuis 2021 pour un montant global de plus de 1 milliard de dollars.