BNP Paribas a collecté 13,6 milliards en Asset Management au premier trimestre 2023

En marge de la publication de ses résultats du premier trimestre 2023, BNP Paribas a fait état d’une collecte nette de 13,6 milliards d’euros dans son activité d’Asset Management portée notamment par une forte collecte sur les fonds monétaires. Les actifs sous gestion s'établissent à 526 milliards d’euros à fin mars.

La banque a également fait état d’une collecte nette de 5,6 milliards d’euros sur les trois premiers mois de 2023 en Wealth Management (gestion de fortune), via notamment les banques commerciales en France, en Italie et en Belgique et à l’international sur la grande clientèle. Il revendique une «forte croissance dans l’ensemble des zones géographiques soutenue par l’impact positif de l’amélioration des marges sur dépôt». Les encours de l’activité s'établissaient à 406 milliards fin mars.

La progression des revenus de Wealth Management (+10,6%) a été compensée par une moindre performance des métiers de gestion d’actifs et Immobilier dans un environnement moins porteur, indique la banque dans sa présentation.

Le pôle Gestion Institutionnelle et Privée (qui inclut Asset Management, Wealth Management, Real Estate et Principal Investments) affiche un résultat avant impôt à 198 millions d’euros, en retrait de 34,7% sur un an, en raison d’un effet de base négatif selon BNP Paribas (plus-value liée à une création de joint-venture au premier trimestre 2022)

Sur le plan de la finance durable, la banque prévoit notamment des actifs sous gestion des fonds ouverts classés articles 8 ou 9 selon SFDR de 300 milliards d’euros en 2025, contre 241,7 milliards à fin mars.

BNP Paribas a annoncé mercredi que son résultat net global avait plus que doublé au premier trimestre, grâce à une plus-value de 2,95 milliards d’euros réalisée sur la cession de sa filiale américaine Bank of the West, et a confirmé ses prévisions annuelles.