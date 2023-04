BlackRock repasse la barre des 9.000 milliards de dollars d’encours

Après avoir repassé la barre des 8.000 milliards de dollars d’encours fin 2022, BlackRock a repassé celle des 9.000 milliards de dollars fin mars 2023. La plus grande société de gestion au monde comptabilisait 9.090 milliards de dollars (8.219 milliards d’euros) sous gestion au 31 mars 2023, selon ses résultats pour le premier trimestre 2023 publiés vendredi 14 avril. Ce qui traduit une hausse de 5,7% des encours par rapport au trimestre précédent et un repli de 5% sur un an glissant. En l’espace de seulement deux trimestres, BlackRock a récupéré 1.129 milliards de dollars d’encours selon les calculs de L’Agefi.

Pour le premier trimestre 2023, BlackRock affiche un résultat net ajusté de 1,2 milliard de dollars, en repli de 18% sur un an et de 11% par rapport au quatrième trimestre 2022. La firme fait par ailleurs état d’une collecte nette totale de 110 milliards de dollars sur le premier trimestre 2023 (113 milliards au quatrième trimestre 2022) dont 103 milliards sur les stratégies de long-terme. La gestion active de BlackRock a collecté 68,3 milliards de dollars nets, notamment dans les produits multi-actifs, et la gestion passive (fonds indexés et fonds indiciels cotés) 34,4 milliards de dollars nets. Quelque 34 milliards de dollars ont, entre autres, été collectés sur les fonds indiciels cotés (ETF) obligataires. Les ETF actions de BlackRock ont, eux, observé des rachats nets de 10,1 milliards de dollars. Le gestionnaire américain a en outre capté 8 milliards de dollars net sur la gestion de cash.

Au cours du premier trimestre 2023, BlackRock a enregistré 358 milliards de dollars de gains sur les marchés et a bénéficié d’un effet devises positif de 27,4 milliards de dollars.

Faible érosion pour Aladdin

Les revenus tirés des services technologiques de BlackRock, en particulier sa plateforme de gestion de risque Aladdin, atteignaient 340 millions de dollars, quasi-stable sur un an et en baisse de 13 millions de dollars par rapport au quatrième trimestre 2022. BlackRock explique cette diminution par des frais non récurrents au quatrième trimestre 2022 et le calendrier de mise en œuvre des services par les clients.

«BlackRock a dominé l’industrie avec 34 milliards de dollars de collecte sur les ETF obligataires et représenté plus de 60% du volume total de trading sur cette catégorie de fonds. Les ETF de BlackRock ont prouvé une nouvelle fois leur valeur en tant qu’outils cruciaux pour la gestion active et le fait de fournir liquidité et transparence aux clients», a commenté Larry Fink, directeur général de BlackRock.

Par ailleurs, Larry Fink estime dans son commentaire que la crise de confiance du secteur des banques régionales aux Etats-Unis va accélérer davantage la croissance des marchés de capitaux et que BlackRock en sera un acteur-clé.

