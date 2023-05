Axel Botte promu directeur de la stratégie marchés chez Ostrum AM

Ostrum Asset Management, affilié de Natixis Investment Managers, a nommé, ce mercredi, Axel Botte au poste de directeur de la stratégie marchés. Il succède à Stéphane Déo, parti chez Eleva Capital comme l’a révélé L’Agefi ce lundi.

Axel Botte était stratégiste international de l’équipe stratégie marchés d’Ostrum AM depuis 2010. Cette équipe compte également Zouhoure Bousbih, stratégiste pays émergents et Aline Goupil-Raguénès, stratégiste pays développés, toutes deux membres de l’équipe depuis 2018. Le recrutement d’un nouveau stratégiste international est en cours, précise Ostrum AM. Axel Botte rend compte à Ibrahima Kobar, directeur des gestions obligataires, de la structuration et des recherches, et membre du comité exécutif d’Ostrum AM.

Axel Botte avait rejoint l’affilié de Natixis IM en provenance d’Axa Investment Managers où il avait successivement occupé les postes d’économiste, stratégiste actions et responsable du pôle de stratégie taux entre 2000 et 2010.