Axa IM va supprimer des postes en France

Axa Investment Managers pourrait supprimer jusqu’à 90 postes dans le cadre d’une réorganisation de ses équipes. L’information, d’abord rendue publique par Bloomberg, a été confirmée à L’Agefi par la société de gestion de l’assureur français.

Les réductions d’effectifs concerneront le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne, sachant que la société réunissait 2.600 employés dans le monde fin 2022. Cela affectera le pôle Axa IM Core. Cette business unit qui regroupe environ 63 % des actifs sous gestion d’Axa IM à fin 2022 (824 milliards d’euros), ainsi que les équipes en charge des opérations - couvrant la technologie, les opérations, la gestion des données, la gestion de projet, la sécurité, les achats, les ‘facilities’ et l’innovation.

La France devrait payer le plus lourd tribut à ces suppressions de postes. Fin juillet, la direction a annoncé en comité social et économique (CSE) «une réorganisation massive d’Axa Core» incluant des réductions d’effectifs, ainsi que des suppressions de postes sur les fonctions support, selon le syndicat Ugict-CGT UES Axa IM. Au total, 74 postes doivent être supprimés en France, répartis de manière égale entre Core et les fonctions support. Cela passera par une «rupture conventionnelle collective», indique l’organisation. Interrogée à ce sujet, la société de gestion n’a pas confirmé, ni infirmé ces informations.

Axa IM Core redécoupé en quatre pôles

D’après une déclaration envoyée par Axa IM, Axa IM Core sera restructurée en quatre «fonctions clés» : les investissements, les produits et la stratégie clients, les clients «core» et les services transversaux. Actuellement, la business unit est organisée autour de trois ensembles : investissement (obligations, actions et multi-asset), vente et marketing et, enfin, fonctions transversales.

L’objectif est d’améliorer l’efficacité de cette activité et de préserver sa compétitivité. «Les récentes évolutions du marché (par exemple la hausse des taux) se sont traduites par un déclin de la base d’actifs et ont eu un impact négatif sur les revenus», justifie Axa IM dans sa note.

Décollecte semestrielle

La gestion d’actifs du groupe Axa a décollecté 7 milliards d’euros au premier semestre 2023. Sur un an, à fin juin, ses actifs sous gestion ont reculé de 1 % à 840 milliards. Le chiffre d’affaires s’est tassé de 5% à 0,7 milliard d’euros, «principalement en raison de la baisse des frais de gestion en lien avec de moindres actifs sous gestion», indiquait début août le groupe Axa lors de la publication de ses résultats semestriels.

Les équipes dédiées aux opérations subiront, elles aussi, des changements, plus particulièrement celles couvrant les opérations, la gestion de projet et la technologie. Cela vise à «optimiser nos services et augmenter la qualité, améliorer le contrôle de l’ensemble de la chaine de valeur et la gestion des dépenses totales», explique Axa IM.

Cette nouvelle organisation fait suite à la création d’Axa IM Prime et d’Axa IM Architas (issu de l’intégration d’Architas dans Axa IM), rappelle Axa IM. La société de gestion souligne aussi que les évolutions sont présentées en «mode projet» et sont en négociation avec les partenaires sociaux en France et en Allemagne.

